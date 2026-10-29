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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così degli errori arbitrali di questa stagione:

"Linea Orsato? Non ci sono problemi sull'interpretazione, anzi l'interpretazione è il motivo per il quale hanno fatto 65 gol in più in 9 giornate di campionato, per cui giocatori che si tuffano per prendere punizione quando buttano la palla in angolo (Di Lorenzo in Napoli-Roma, ndr) non gli viene fischiato fallo e invece si batte l'angolo. L'interpretazione arbitrale ha portato una velocità di gioco, un numero di gol, un divertimento nettamente migliori e maggiori rispetto alla passata stagione e a qualsiasi altro corso.

Getty Images

A Orsato va fatta una statua e poi dico che l'anno scorso, due, tre e cinquanta anni fa si parlava di errori arbitrali. Gli errori non sono dettati dalla linea ma dalla scarsezza di chi va in campo e di chi non riesce a vedere le immagini neanche col VAR. Ogni giorno mi sveglio e dico 'Madonna, che bello, meno male che c'è Orsato'. Orsato e la sua linea stanno facendo vedere un campionato molto migliore. Lo dice Gattuso, lo dice Gasperini, tutti gli allenatori perché tutti gli allenatori preferiscono che le loro squadre giochino. Solo uno si è lamentato che si gioca di più, Allegri, perché ovviamente dieci minuti vuol dire dieci minuti in più in cui devi fare gioco, devi costruire, tutta roba complicata"