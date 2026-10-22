Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così delle italiane in Champions tutte vittoriose in questa due giorni:

DAZN

"Non era tutto finito prima e non è tutto risolto adesso, se non altro è andata meglio. Con tutto il bene, abbiamo anche giocato contro Slovan, Bodo Glimt e Shakhtar, delle 36 squadre sono nel range della quarta fascia, dalla 29° alla 36° posizione come valore. La vittoria bella l'ha fatta il Como contro il Manchester United, la Juventus è lo United d'Italia, lo United ha una confusione al suo interno quasi superiore a quella della Juventus"

Allegri rischia?

"Non credo anche perché ogni partita vinta con tanta fatica sembra la Cavalcata delle Valchirie, diventa un'impresa titanica. Il Napoli ha vinto 3 partite su 10 e sembra festa Nazionale, di che parliamo? Il Napoli viene dipinto come squadra scarsa ma ha dei valori anche dal punto di vista offensivo. McTominay, De Bruyne, Politano l'anno scorso ha fatto un gol fantastico, Hojlund, Santos, Lang, Neres. CONTINUA A LEGGERE