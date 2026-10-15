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Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così delle 4 sconfitte su 4 delle italiane in Champions League.

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"Il calcio italiano è imbarazzante a livello europeo: sono anni che mi sentite dire che Inzaghi ha fatto un miracolo con l'Inter. E lo ribadisco: Inzaghi ha fatto un miracolo con l'Inter. Al calcio italiano non spetta di fare le semifinale, non la finale: è un miracolo se fai i quarti.

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Ci stanno otto squadre meglio della prima italiana e noi ci meravigliamo se si perde col Real Madrid: il Feyenoord ha battuto il Como, il Brugge ha battuto l'Inter e il Villarreal il Napoli e il problema è la Roma che perde col Real Madrid?".