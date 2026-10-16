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Intervenuto in collegamento con Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del testa a testa tra Roma e Inter: "La Roma è una squadra formidabile che ha dei limiti e che quando gioca la sua partita e manca di 6/11 dei suoi titolari, va in difficoltà: ma ti assicuro che se togli Akanji, Barella, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro e Thuram, l'Inter va in difficoltà.

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Nonostante abbia una rosa migliore della Roma e migliore d'Italia: se togli sei titolari, tutte le squadre vanno in difficoltà, non è difficile da capire. Come finisce Bologna-Inter? 1-2".