Nel corso del suo intervento nel podcast "Tutti in the box", Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter ha svariate attenuanti: è da un mese e mezzo che ha il 40% della squadra in meno. Poi c'è il mio cavallo di battaglia da sempre, prima ridevano e adesso non ride più nessuno. I giocatori uguali non li fanno: il vice Calhanoglu non è Calhanoglu, il vice Pavard non è Pavard. Ha una rosa molto forte, ma se l'Atalanta mette Samardzic e Bellanova non è come mettere Arnautovic e Buchanan.