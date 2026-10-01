Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto ai microfoni di Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così dell'importanza di avere una società forte nel calcio di oggi.

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"Io penso che il lavorare con una progettualità e con società funzionanti sia troppo importante nel calcio di oggi. Qual è la società meglio organizzata negli anni? Da 16 anni in Serie A è quella dove c'è Marotta Giuseppe da Varese: è sempre così. Marotta alla Juve comanda la Juve, Marotta all'Inter comanda l'Inter: sarà un caso?".