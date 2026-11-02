GUARRO e PACE EP34: Chivu ha detto una cosa da brividi. Barella non può diventare una tassa

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Durante la puntata di Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato del momento dell'Inter e delle colpe di Chivu:

Getty Images

"L'imborghesimento dell'Inter mi sembra piuttosto evidente, e non dal derby. Chivu sbaglia, ma prendersela con Chivu che ha perso 3 partite in 46 partite... dobbiamo davvero parlare di Chivu? Ha sbagliato eh, ma Barella che sul 2-1 quando l'Inter sta dominando dribbla Musah fuori dall'area, fa fallo e da lì segna Moreira.. non credo che sbagli Chivu. Credo che i giocatori entrino in campo in maniera un pochino superficiale".