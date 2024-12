Le parole di Cardinale sulla sua presunta visione e sull'Inter che sarebbe finita in bancarotta dopo lo scudetto non hanno trovato appoggi

Le parole di Cardinale sulla sua presunta visione e sull'Inter che sarebbe finita in bancarotta dopo lo scudetto non hanno trovato neanche un appoggio negli studi di Pressing. Anche Riccardo Trevisani attacca così il proprietario del Milan.

"C'è soprattutto una cosa che mi fa impazzire della dichiarazione di Cardinale, cioè che bisogna fare le cose intelligenti. Bisogna fare cose intelligenti che vuol dire? Mandare via Maldini e Massara? Vuol dire prendere Chukwueze a 30 milioni e dare via Saelemaekers? Dare via Kalulu e prendere Emerson Royale? Queste sono le cose intelligenti di cui parla Cardinale oppure è solo migliorare il bilancio e poi quello che viene viene?