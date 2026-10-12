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Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto in diretta su Radio Mana Mana Sport, ha elogiato così l'Inter dopo la netta vittoria contro il Parma.

"L'Inter è una squadra formidabile, ingiocabile, possiamo usare tutte le parole che finiscono in -abile che vuoi. E' fortissima. E io vi ripeto quello che vi dico dal 20 agosto: se vuole fa 100 punti e tra quelle che inseguono nessuna se vuole li fa.

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Il campionato sussiste se l'Inter perde giocatori e punti e va avanti in Champions League e i punti diventano 88: se rimangono così tanti, non c'è nessun tipo di possibilità. L'Inter ha fatto 16 punti, la media è 101,3: di cosa stiamo parlando?".