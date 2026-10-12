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Dominio assoluto per l'Inter di Cristian Chivu sabato pomeriggio contro il Parma. Alla Domenica Sportiva Lele Adani, ex calciatore, ha analizzato così la sfida del Meazza: "Se è concentrata all'Inter può bastare anche mezz'ora se non parte ad handicap.

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Io ero allo stadio e la partita è durata 30 minuti esattamente: poi lo stadio poteva svuotarsi, non c'è mai stata partita. Jones fuori, Stones fuori, Lautaro in panchina, Barella, Bastoni, Zielinski nemmeno entrati. Ogni commento è in più".