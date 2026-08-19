Riccardo Trevisani non ha dubbi: l'Inter è la più forte in Serie A ed è nettamente la favorita per lo scudetto: le sue parole
VIDEO / "A volte bisogna intervenire personalmente": la gag di Ciccio Valenti sull'acquisto di Jones
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Riccardo Trevisani non ha dubbi: l'Inter è la più forte in Serie A ed è nettamente la favorita per lo scudetto. Lo ha confermato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, analizzando così la rosa dei nerazzurri e spiegando perché li vede di molto sopra alle altre squadre CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Sky - Inter, con Curtis Jones mercato non chiuso: sarà toccato l’attacco se…
Mercato Inter
In Argentina: "Il Barcellona offrirà all'Inter più di 100 mln di euro per Lautaro Martinez"
Mercato Inter
Pedullà: "Jones regalone per Chivu! Inter ora alla finestra per..."
Mercato Inter
In Spagna non mollano: “Barcellona a tutta su Lautaro, si farà di tutto! Ma è dura”
Mercato Rivali
Peduzzi: “Doppio colpo del Monza dall'Inter, ufficiali dopo la partita. Nomi e formula"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti