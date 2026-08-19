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Riccardo Trevisani non ha dubbi: l'Inter è la più forte in Serie A ed è nettamente la favorita per lo scudetto. Lo ha confermato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, analizzando così la rosa dei nerazzurri e spiegando perché li vede di molto sopra alle altre squadre CONTINUA A LEGGERE