Riccardo Trevisani non ha dubbi: l'Inter è la più forte in Serie A ed è nettamente la favorita per lo scudetto: le sue parole

Marco Astori
ciccio valenti

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Riccardo Trevisani non ha dubbi: l'Inter è la più forte in Serie A ed è nettamente la favorita per lo scudetto. Lo ha confermato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, analizzando così la rosa dei nerazzurri e spiegando perché li vede di molto sopra alle altre squadre CONTINUA A LEGGERE

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