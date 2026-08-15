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Ospite del tg di Sportmediaset, il giornalista Riccardo Trevisani ha detto la sua sulla griglia di partenza a una settimana dall'inizio del campionato:

Secondo me Inter e Napoli rimangono davanti per una questione di struttura, ma anche di quello che hanno fatto negli ultimi anni. Sono le squadre ad aver vinto un paio di scudetti, sono le squadre che hanno la rosa più profonda, più ampia, che hanno fatto più punti. Il Napoli negli ultimi anni è sempre arrivato, a parte l'anno di Garcia, Mazarri e Calzona, sempre stato dal primo al secondo posto, per cui per me qui non si discute, prime due sono Inter e Napoli sulla partenza. E poi mancano 15 giorni, sono 15 giorni in cui ci saranno più colpi di mercato. E quindi tutto può ancora cambiare, ma oggi 14 agosto per me Inter e Napoli guidano il campionato come rosa e come percezione di partenza. Dopodiché il dietro è un pochino cambiato perché la Juventus adesso, se mette anche il portiere, ha preso Kolo Muani, si sta rinforzando e quindi per me entra nel roster delle prime quattro, insieme al Como che sta facendo molto bene e sta continuando a prendere giocatori forti, in linea con quello che vuole l'allenatore, ha ancora un altro anno di Fabregas.

Secondo me il Como continuerà a far bene almeno per il fatto che c'è la Champions League. Questo può essere il fattore. Può essere sicuramente una grande differenziazione, ma la Champions League ce l'ha anche la Roma, che infatti ho messo dietro perché ha la Champions League e perché ancora non sta risolvendo il problema dell'esterno sinistro. Abbiamo visto quante squadre hanno giocatori in esubero che non riescono a vendere e la Roma non solo non ha venduto ma non riesce a comprare quel ruolo lì. E poi dietro il Milan per tutta la confusione, perché comunque mancano ancora 3-4 colpi. Alla fine è rimasta uguale l'ultimo blocco, fino all'Atalanta dove secondo me la Fiorentina ha fatto veramente dei bei colpi e quindi l'ho fatta portare avanti.