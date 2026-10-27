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Delle ultime prestazioni dell'Inter e dell'ennesima rimonta in campionato dei nerazzurri ha parlato a Fontana di Trevi il giornalista Riccardo Trevisani:

L'Inter ha fatto una brutta partita contro lo Shakhtar, per me. Ma non ha fatto per niente una brutta partita contro la Fiorentina. Ha giocato una partita eccellente con... Cioè, non che ha fatto male: Esposito aveva la febbre, non hanno brillato diversi giocatori e ha fatto tre e mezzo expected gol a 0.40, a 0.30. Cioè, se De Gea non fa la miglior partita degli ultimi venti mesi, l'Inter vince 3-0.

E quindi per me non possiamo considerare una brutta partita Inter-Fiorentina. Inter-Shakhtar, l'Inter comunque vince in Champions in dieci contro una buona squadra. Tanti giocatori dello Shakhtar li vedremo in giro per l'Europa. Secondo me entra nelle 24 lo Shakhtar. Secondo me tanti giocatori, Pedri, Pedriñi e compagnia cantante, li vedremo in qualche squadra europea forte perché è una squadra che è ben messa in campo dal professor Arda e soprattutto ha una capacità tecnica molto importante. Molto. Se vogliono pressare lo Shakhtar Donetsk, mangiano tanta sabbia, tanta, tanta sabbia. Sembrava una squadra però non interessata a fare gol.

Detto questo, sono altre le cose preoccupanti, secondo me: l'approccio col Udinese, anche la prima ora con lo Shakhtar e tutta una serie di altre cose. Ma Inter-Fiorentina è stata una grande partita.