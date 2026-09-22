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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la prestazione maestosa di Lautaro in Roma-Inter

"Allo stadio ero in fila a sette, quindi ero proprio dentro al campo: Lautaro Martinez, quando l'Inter non stava proprio prendendo mai la palla, cioè la prima mezz'ora veramente drammatica, veniva in difesa, menava, chiamava i compagni, dava calci, cioè era proprio uno incazzato nero e che trascinava i compagni che in quel momento non vedevano biglia. È stato grandioso nella parte della sconfitta dell'Inter e poi è stato Lautaro nella parte della rimonta dell'Inter: undici tocchi in area di rigore, due gol e una traversa, dopo essersi fatto un mazzo tanto a sfiancare i difensori e a combattere per difendere l'Inter.

Io, che sai quante volte l'ho contestato proprio per questa ragione, cioè che lo vedevo un big match un po' più lassivo, comunque non incisivo. Ieri è stato incisivo nella parte negativa, che è molto difficile per un giocatore essere incisivo nella parte negativa, ed è stato grandioso nella parte positiva. E quindi, esattamente come non mi sono fatto remore a contestarlo, non mi faccio remore a dirti che è stata veramente una partita commovente quella di Lautaro Martinez di sabato pomeriggio, perché ti assicuro che dal campo i primi ventisei, ventisette minuti è stata una roba che l'Inter l'ha subita solo a Monaco di Baviera, una volta".