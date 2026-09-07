Il parere di Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani
VIDEO / Guarro e Pace EP17: Pagelle Inter-Napoli giocatore per giocatore. E a Chivu...
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Durante la puntata di Pressing si parla del cambio di Allegri che ha inserito un difensore per togliere un attaccante. Il parere di Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani:
Sabatini: "Quello che fa Allegri è una mossa che fa Chivu col Cagliari, a Napoli la fa il Como e l'ha fatta Spalletti con Gatti.
Trevisani: "A Cagliari Chivu ha levato Luis Henrique non Alisson Santos. Luis Henrique fa il quinto, non l'attaccante. Non Lautaro Martinez
Sabatini: "Ma tra Luis Henrique e Alisson non è che c'è tutta questa differenza...".
Trevisani: "In che sport esattamente?"
Sabatini: "Ma che stai dicendo? Quello che ha fatto Fabregas col Como, lo ha fatto Allegri. Quello che ha fatto Chivu, lo ha fatto Allegri. Poi ha sbagliato: è sbagliato il concetto di cambio o il giocatore?
© RIPRODUZIONE RISERVATA