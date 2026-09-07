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Durante la puntata di Pressing si parla del cambio di Allegri che ha inserito un difensore per togliere un attaccante. Il parere di Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani:

Sabatini: "Quello che fa Allegri è una mossa che fa Chivu col Cagliari, a Napoli la fa il Como e l'ha fatta Spalletti con Gatti.

Trevisani: "A Cagliari Chivu ha levato Luis Henrique non Alisson Santos. Luis Henrique fa il quinto, non l'attaccante. Non Lautaro Martinez

Sabatini: "Ma tra Luis Henrique e Alisson non è che c'è tutta questa differenza...".

Trevisani: "In che sport esattamente?"

Sabatini: "Ma che stai dicendo? Quello che ha fatto Fabregas col Como, lo ha fatto Allegri. Quello che ha fatto Chivu, lo ha fatto Allegri. Poi ha sbagliato: è sbagliato il concetto di cambio o il giocatore?