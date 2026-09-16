C'è grande attesa per Roma-Inter, big-match della quinta giornata di Serie A. Giallorossi e nerazzurri si affrontano da prime della classe e a punteggio pieno, con 12 punti racimolati nelle prime 4 giornate.

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Una partita che promette spettacolo quella dell'Olimpico, ultima prima della sosta di tre settimane per le Nazionali. A Radio Manà Manà Sport hanno chiesto a Riccardo Trevisani se sarebbe deluso qualora la partita finisse 0-0. Ecco la risposta di Trevisani:

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"Con quei due attacchi, con quei due modi di giocare, con quei due allenatori è molto complicato che finisca 0-0 ma poi dico che l'anno scorso all'andata è finita 0-1. Mi deluderebbe una prestazione rannicchiata, con due squadre che non giocano a viso aperto. Magari si ritrovano 1-1 al 75' e poi magari qualche calcolo lo fanno pure i due allenatori, sono due allenatori che non pensano mai di pareggiare. I giocatori dell'Inter non stanno nelle loro posizioni. Quando giochi contro, magari ti ritrovi Lautaro a pressare a centrocampo, Bastoni in attacco, o altre situazioni particolari.