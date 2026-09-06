È Lautaro Martinez il migliore in campo di Inter-Napoli nelle pagelle di Tuttosport. Il quotidiano premia il capitano nerazzurro con un 8: "Con una doppietta ribalta il Napoli e regala una notte da sogno a San Siro nerazzurro, toccando 134 gol in campionato. E così supera Nyers al terzo posto nella classifica di goleador all-time dell’Inter in Serie A".

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Bene anche Bisseck, 7: "Regala meraviglie: dal doppio dribbling con tunnel per propiziare un tiro che termina poco alto alla destra di Meret al salvataggio strepitoso su Hojlund. E partecipa pure alla mischia da cui nasce il terzo gol. In questo momento in Europa ci sono pochi difensori come lui".

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7 anche per Dimarco: "Alcune tra le sue giocate, uno stop al volo e la traversa centrata nel primo tempo, sono pepite. Tra queste l’assist per il primo gol di capitan Lautaro. Esce per un problema al ginocchio sinistro: allarme per Madrid. Carlos Augusto (17' st) 6.5 Mette sulla testa di Thuram il pallone del 2-2". 7 per Chivu: "La rimonta trae linfa dal cambio di sistema di gioco nel finale con l’inserimento di Bonny e il passaggio al 4-3-3". 5,5 per l'arbitro Sozza: "Più realista del re nell’applicare la “dottrina Orsato”, non fischia un rigore all’Inter per un mani di Lobotka colpevolmente ignorato pure dal Var. ".

(Tuttosport)