Alla vigilia di Paris Saint-Germain-Monaco, Thomas Tuchel è intervenuto in conferenza stampa. Nel presentare la gara, l’allenatore ha speso belle parole nei confronti Mauro Icardi: “Onestamente, sono molto colpito da lui. È molto affidabile e molto professionale. Capisce il calcio di alto livello, sa cosa deve fare per la squadra per essere equilibrata. È molto incisivo e lavora difensivamente“.

(psg.fr)