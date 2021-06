Turchia-Italia, le formazioni ufficiali: c’è Barella, ecco le scelte di Mancini

Le scelte dei due commissari tecnici per la gara inaugurale dell'Europeo Turchia-Italia in programma all'Olimpico

Non ci sono sorprese nell'undici mandato in campo da Roberto Mancini per Turchia-Inter di questa sera all'Olimpico, gara inaugurale dell'Europeo. Presente l'interista Barella al centro del campo, insieme a Jorginho e Locatelli. In avanti spazio a Berardi, Immobile e Insigne. Panchina per Alessandro Bastoni. Queste le formazioni ufficiali: