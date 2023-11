U17, crollo clamoroso dell’Inter: il Milan vince 4-0 il derby di categoria

I rossoneri, 9 vittorie in 9 giornate, stravincono la stracittadina e vanno in fuga: travolti i nerazzurri di Polenghi

Sconfitta clamorosa per l'Inter Under 17: i ragazzi di Tiziano Polenghi vengono travolti dal Milan e perdono malamete il derby. I rossoneri si impongono con un roboante 4-0, con doppiette di Lontani e di Comotto, e conquistano la nona vittoria in altrettante giornate, andando in fuga a quota 27 punti, addirittura a +11 sulle prime inseguitrici.