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In occasione dell'assemblea generale della Uefa a Copenaghen, Nasser al-Khelaïfi, presidente dell'European Club Association (EFC), ha chiesto al presidente uscente Aleksander Ceferin di ricandidarsi alla guida della confederazione europea.

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"Il calcio ha bisogno di grandi leader come lei e, a nome degli oltre 900 club dell'EFC, le chiediamo di candidarsi nuovamente il prossimo anno", ha detto Nasser al-Khelaïfi, che è anche presidente del PSG, al 58enne sloveno. Eletto nel settembre 2016 alla guida dell'organo che governa il calcio europeo e rieletto nel 2019 e nel 2023, Ceferin, il cui mandato scade nel 2027, ha finora lasciato tutti nel dubbio riguardo a una sua possibile ricandidatura, dopo averla inizialmente esclusa.

In un'intervista al podcast britannico The Rest is Politics alla fine di agosto, Ceferin ha escluso una sua candidatura alla presidenza della Fifa nelle elezioni di marzo 2027, dove Infantino è attualmente l'unico candidato dichiarato. "È davvero triste vedere la situazione attuale", ha detto Nasser al-Khelaïfi riguardo alla crisi di governance della Fifa, senza nominare Infantino o l'organo di governo mondiale. "Invece di migliorare il nostro sport, stiamo perdendo tempo a gestire problemi e difficoltà. Il calcio funziona quando ci ascoltiamo a vicenda. Quando siamo trasparenti gli uni con gli altri. Ma soprattutto, quando siamo onesti", ha aggiunto il presidente del PSG.