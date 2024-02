Quasi due miliardi e mezzo di euro per i club che partecipano alla Champions, 565 milioni alle squadre che giocano l'Europa League e 285 per quelli in campo per la Conference. Sono le cifre varate dal Comitato esecutivo dell'Uefa destinate alle società in lista nelle competizioni europee maschili per il triennio 2024-2027: è stato infatti approvato, nella riunione che si è tenuta a Parigi e che precede il Congresso in programma domani, il sistema di distribuzione dei compensi.