"La UEFA accoglie con favore la decisione della FIFA di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, tra cui la Coppa del Mondo, a privati. La proposta è stata respinta all'unanimità dalle federazioni nazionali della UEFA e da molte altre federazioni e confederazioni di ogni dimensione in tutto il mondo, il cui compito è quello di tutelare il calcio". Così l'UEFA risponde alla decisione di Infantino di desistere dall'idea di cedere a privati i diritti sugli eventi FIFA, Mondiale compreso.

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"La UEFA ringrazia tutti i tifosi, le leghe, i club, i giocatori, i singoli individui, le associazioni e le confederazioni che si sono opposti al progetto, insieme ai numerosi Primi Ministri, Capi di Stato e commentatori che hanno dimostrato al Presidente della FIFA che il calcio non è in vendita. Non possiamo continuare così con piani segreti, elaborati in tempi rapidissimi da individui non noti e di dubbia utilità per il calcio. Dobbiamo identificare i responsabili e chiamarli a risponderne. È giusto che, nei prossimi giorni e settimane, la UEFA lavori con le sue federazioni e in stretta collaborazione con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere e per elaborare un piano che garantisca che non si ripeta. Tale revisione deve essere approfondita e radicale. Nessuna opzione deve essere esclusa. L'attuale dirigenza della FIFA non solo ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio", spiega la nota emessa dell'organizzazione europea.

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L'UEFA richiama 'al patto' di Infantino con chi lo ha eletto. "Quando Gianni Infantino chiese la fiducia e i voti delle Federazioni Nazionali della FIFA per eleggerlo Presidente nel 2016, disse: "Naturalmente dobbiamo essere trasparenti. Lo sono stato negli ultimi 15 anni della mia vita in UEFA. Dovrete svolgere un ruolo attivo ogni giorno nella vita della FIFA", prima di dire ai presenti: "Il denaro della FIFA è il vostro denaro. Non è il denaro del Presidente della FIFA. È il vostro denaro. Voi siete le federazioni nazionali e il denaro della FIFA deve servire allo sviluppo del calcio e non ad altro". Su entrambe queste promesse, non è riuscito a mantenere la parola data. L'accordo squallido, segreto e poco trasparente che ha ordito e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente", spiega l'organizzazione guidata da Ceferin in un comunicato.

"E, nonostante le riserve ammontino a oltre 5 miliardi di dollari, non è riuscito a utilizzare i fondi delle federazioni a beneficio del calcio. La UEFA avvierà immediatamente i lavori con partner e parti interessate in tutto il mondo e in tutto il mondo del calcio per proporre una nuova modalità di distribuzione delle risorse attraverso l'attuale programma FIFA Forward. Dobbiamo iniziare a utilizzare parte di quei fondi che giacciono inutilizzati sul conto corrente della FIFA per dare la spinta necessaria al calcio di base e a quello in generale in ognuno dei 211 paesi membri della FIFA. Ma non dobbiamo svendere il patrimonio di famiglia per farlo. Questa è una vittoria per tutto il mondo del calcio. Ma non deve essere la fine della storia. La proposta è stata ritirata. Il compito di ricostruire la fiducia nella FIFA è appena iniziato", conclude la nota.

(Fonte: uefa.com)