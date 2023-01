Inter, UFFICIALE: ceduto il portiere Basti a titolo definitivo alla Varesina

L'estremo difensore classe 2004 lascia la Primavera nerazzurra e sceglie di andare a giocare in un club Serie D

Operazione in uscita per quanto riguarda il settore giovanile dell'Inter: il club nerazzurro ha ceduto il portiere Matteo Basti, classe 2004, alla Varesina, club militante in Serie D. Questo il comunicato della società rossoblu: