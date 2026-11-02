Il club friulano ufficializza la separazione dal tecnico dopo oltre due anni. Per la panchina è pronto l’ex allenatore del Verona
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Kosta Runjaic non è più l’allenatore dell’Udinese. Il club friulano ha annunciato attraverso i canali ufficiali l’esonero dell’ormai ex tecnico nato in Austria ma di passaporto tedesco: decisiva la sconfitta per 5-2 contro la Roma.
Esonero Runjaic, il comunicato
“Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti - si legge nel comunicato stampa ufficiale -. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”.
Il nuovo allenatore dell’Udinese
A prendere il posto di Runjaic sarà Paolo Zanetti. L’allenatore classe 1982 è senza panchina dallo scorso febbraio, quando fu esonerato dal Verona.
In carriera ha guidato Sudtirol, Ascoli, Venezia, Empoli e proprio gli scaligeri. Ora una nuova avventura alle porte, al timone della squadra bianconera friulana.
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