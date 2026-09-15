"Alla fine è stata una partita estremamente semplice per Pairetto, eppure nel primo tempo, con l’Inter a caccia della rimonta, la sua gestione ha mostrato qualche crepa, con i giocatori molto nervosi e la panchina (dell’Inter) sopra le righe (ci ha rimesso Kolarov, espulso, non necessariamente su suggerimento del IV uomo)". Dal Corriere dello Sport arriva la moviola di Inter-Udinese.

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Proteste Inter

Una gara caratterizzata da cinque gol e dall'espulsione del vice di Chivu che protesta troppo su una trattenuta in area su Thuram di Kabasele. Per il quotidiano: "Il replay dimostra come siano stati entrambi a tenersi per la maglia, corretto lasciar giocare e non fischiare nulla. Un solo episodio nelle aree di rigore, letto bene dall’arbitro di Nichelino. Manca qualcosa dal punto di vista disciplinare, il fallo di Unai Gomez su Mkhitaryan meritava il giallo (Spa), lo trova l’armeno perché lo chiede per l’avversario con veemenza: poteva essere gestito meglio".

"Regolare l’APP (l’Attacking Possession Phase) della rete di Carlos Augusto. A centrocampo Bastoni recupera su Unai Gomez: pressione, mestiere, il difensore nerazzurro tocca il pallone con il sinistro rimanendo (più o meno) nei limiti del regolamento, anche in questo caso fa bene Pairetto a far proseguire". Sul gol di Abankwah c'è Thuram che tiene in gioco tutti.

(Fonte: Corriere dello Sport)