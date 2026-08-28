VIDEO / Messi torna al Camp Nou, in segreto e dopo 4 anni: il video è virale!

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Kily Gonzalez è il nuovo allenatore dell'Inter Miami. L'ex esterno sinistro argentino, tre stagioni in Italia con la maglia dell'Inter tra il 2003 e il 2006, prenderà il posto di Guillermo Hoyos sulla panchina della formazione americana in cui giocano, tra gli altri, Messi, Suarez, De Paul e Casemiro.