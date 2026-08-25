Brutte notizie per l'Udinese e per il suo allenatore Runjaic. Si è fermato Nicolò Zaniolo: il calciatore italiano si è sottoposto ad esami strumentali nelle scorse ore, insieme al suo compagno Matteo Palma.

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Il club friulano, tramite i propri canali ufficiali, ha reso note le condizioni dei due calciatori dopo gli accertamenti:

"All'esito degli esami strumentali effettuati Udinese Calcio rende noti i seguenti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Matteo Palma e Nicolò Zaniolo. Il difensore classe 2008 ha riportato una lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra.

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Zaniolo, invece, ha evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi hanno iniziato l'iter di recupero e per tutti e due i calciatori la prognosi è stimata in 3/4 settimane. A Matteo e Nicolò l'in bocca al lupo per un pronto recupero".