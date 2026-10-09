La Federcalcio turca ha ufficializzato la decisione dopo le due sconfitte in Nations League contro gli Azzurri di Mancini
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La doppia sconfitta con l'Italia in Nations League è stata fatale per Vincenzo Montella. Il tecnico italiano è stato ufficialmente esonerato dalla Federcalcio Turca dalla guida della nazionale.
Esonero Montella, il comunicato"Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca (TFF), nella riunione odierna, ha deciso di rimanere in carica fino alla data dell'assemblea generale ordinaria elettiva. È stato deciso che il Sig. İbrahim Özbay e il Sig. Metin Akyüz, membri supplenti del consiglio, saranno nominati in sostituzione dei due membri effettivi che si sono dimessi. È stato inoltre deciso di non confermare il Sig. Vincenzo Montella come allenatore della Nazionale. Il Sig. Ahmet Erzurumlu, attualmente Direttore degli Affari Iscrizioni della TFF, è stato nominato in sostituzione del Sig. Abdullah Ayaz, Segretario Generale, che ha recentemente rassegnato le dimissioni al Consiglio di Amministrazione della TFF", spiega la nota della federcalcio turca
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