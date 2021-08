UFFICIALE – Il Var sarà utilizzato nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar 2022

Adesso è ufficiale: il Var sarà utilizzato anche nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022

Adesso è ufficiale: il Var sarà utilizzato anche nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. Lo annuncia la Uefa tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, dove si rende noto che l'utilizzo del Video Assistant Referee verrà reso operativo a partire dalla quarta giornata delle partite valide per la qualificazione ai Mondiali.