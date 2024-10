A causa dell'uragano Milton è a forte rischio la gara dell'Argentina contro il Venezuela. La gara dovrebbe disputarsi domani alle ore 23 italiane e valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. La nazionale di Scaloni è ferma a Miami in attesa di sapere se giocherà o meno. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il governo degli Stati Uniti non ha permesso all'Albiceleste di viaggiare per via dell'uragano Milton, salito fino alla categoria 5, poi sceso a 4.

"Lautaro e compagni sono fermi a Miami, in Florida, in attesa di sapere se riusciranno a giocare. Il c.t. Scaloni ne ha parlato in sala stampa: "Non ci hanno lasciato viaggiare. Speriamo di poterlo fare nelle prossime ore se il tempo lo permette, altrimenti sarà difficile arrivare in tempo per la partita perché dovremo anche fare uno scalo, visto che non permettono lo sbarco dal suolo statunitense in Venezuela". L'Argentina, infatti, dovrà fare una tappa obbligatoria in Colombia e poi ripartire. La partita potrebbe essere rinviata. Alla nazionale, oltre a Lautaro, sono aggregati anche il romanista Leandro Paredes e il fantasista del Como Nico Paz, rivelazione di questo inizio di stagione con diversi assist. L'Argentina giocherà anche contro la Bolivia il 16 ottobre".