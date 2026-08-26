Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonello Valentini ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex dirigente FIGC la grande favorita per la vittoria del tricolore è l'Inter. "Ovviamente è troppo presto per fare delle valutazioni definitive. L'Inter però resta la squadra da battere, anche per gli innesti arrivati. I giocatori inglesi andranno valutati, ma è passata tanta acqua sotto ai ponti da quando i giocatori dalla Gran Bretagna non rendevano in Italia".

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"La Roma poi mi ha impressionato nella proposta, con un Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra e un Dybala che quando è in questa condizione fa la differenza. Bisogna anche dire però che contro c'era una squadra che ha proprosto poco e male. Quella che ha fatto una vittoria più striminzita di quanto si potesse immaginare è stata la Juventus, che ha vinto di misura ma che avrebbe anche potuto pareggiare contro il Frosinone. La tegola di Yildiz comunque, che rischia di stare fuori due o tre mesi, è un intoppo non da poco".

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La Roma può contendere il titolo all'Inter?

"Secondo me sì. La Roma gode di un pubblico straordinario e di un grandissimo entusiasmo, anche se quest'ultimo può essere un'arma a doppio taglio. Gasperini però è un uomo solido e la sua squadra è bella e divertente da vedere. Poi ci sarà la Champions League e domani sapremo dai sorteggi chi saranno le avversarie. I giallorossi comunque possono essere la competitor insieme al Napoli, al Milan e alla Juventus, anche se quest'ultima deve ancora completare con il mercato".

(TMW Radio)