Vampeta Ã¨ stato coinvolto in un incidente stradale nel quartiere di Vila Maria, nella zona nord di San Paolo. In un'intervista rilasciata a SBT, l'ex Inter ha negato di aver tentato di allontanarsi dal luogo dell'incidente e ha assicurato di non aver bevuto alcolici. Inoltre, l'ex giocatore ha raccontato di aver consegnato 500 real alla donna per aiutarla a sostenere le spese per i pezzi di ricambio della moto, ma che successivamente lei avrebbe chiesto una somma maggiore.

«Stavo giocando a calcio al club con i ragazzi e stavo tornando a casa. Percorrevo una strada piena di incroci. Pioveva e l'asfalto era bagnato. Sono passato con la macchina e una moto Ã¨ caduta. Non sapevo nemmeno che alla guida ci fosse una ragazza. Mi sono fermato 20-30 metri piÃ¹ avanti e sono arrivati quattro motociclisti che fanno consegne. Uno di loro ha detto: "Questo ha i soldi". La ragazza non ha detto nulla. Quel tizio mi ha fatto perdere la pazienza. Sono tornato indietro, la ragazza era ancora lÃ¬, Ã¨ arrivata una pattuglia e ho chiesto subito di fare la denunciaÂ», ha raccontato Vampeta.

Nel suo racconto, la motociclista ha riferito che stava viaggiando sotto la pioggia e aveva rallentato in prossimitÃ di un incrocio. In quel momento, secondo la sua versione, l'automobile guidata dall'ex calciatore sarebbe sopraggiunta ad alta velocitÃ . Nel tentativo di frenare, avrebbe perso il controllo della moto, finendo per urtare la parte posteriore laterale della vettura. La donna, che lavora come corriere, ha inoltre dichiarato che la ruota della moto avrebbe colpito il suo casco, provocando la rottura della visiera e danneggiando anche lo specchietto retrovisore. Dopo l'impatto, Vampeta avrebbe parcheggiato alcuni metri piÃ¹ avanti, ma, secondo la versione della donna, avrebbe tentato di lasciare il luogo dell'incidente prima dell'arrivo della polizia. Alcuni motociclisti presenti nelle vicinanze sarebbero intervenuti, impedendogli di allontanarsi.

La donna ha infine sostenuto che l'ex calciatore mostrasse un comportamento compatibile con uno stato di ebbrezza e che si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. La dinamica dell'incidente e le versioni fornite dalle persone coinvolte presentano dunque delle divergenze e dovrÃ essere la polizia a ricostruire l'esatta dinamica.

(portalsalvadorfm.com)