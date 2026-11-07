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Nelle ultime settimane Tjark Ernst è stato oggetto di numerose critiche. Durante la conferenza stampa che precede la partita contro l'SC Heerenveen, a Giovanni van Bronckhorst è stato chiesto un parere sulla prestazione del suo portiere, in particolare nella gara contro l'Inter. "Penso che si possano citare molti giocatori coinvolti nei gol subiti", ha dichiarato l'allenatore del Feyenoord parlando in particolare del gol di Zielinski. "È mio compito analizzare il posizionamento in occasione di un gol del genere, chi sta facendo cosa e chi potrebbe fare meglio. Credo che questo non riguardi solo il nostro portiere".

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"Quando giochi in un grande club, ai massimi livelli, le critiche fanno parte del gioco. Dobbiamo tutti imparare a conviverci. Anche Tjark. Quello che martedì non ha funzionato è che [Javi López] si è posizionato dalla parte sbagliata in marcatura. Credo che questo sia l'aspetto più importante. Abbiamo anche concesso agli avversari la possibilità di calciare. Naturalmente sono situazioni in cui deve migliorare. Ci lavoreremo insieme al preparatore dei portieri e a me. Sto cercando anch'io di capire come possiamo evitare che si ripetano questi episodi. Se gli avversari non possono tirare, lui non deve nemmeno tuffarsi".

(fr-fans.nl)