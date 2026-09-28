vandalizzato murale di Franco Baresi a Casa Milan

Grave sfregio alla memoria di Franco Baresi, leggenda del Milan recentemente scomparso. Un murale che lo ritrae a Casa Milan è stato vandalizzato con dello spray nelle scorse ore. Lo riferisce il consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi postando sui suoi profili social una foto dell'opera rovinata.

"Vandalizzare un murales che ricorda Franco Baresi è un gesto così vile e miserrimo che mi fa provare una profonda pena per l'autore di una simile vergogna", scrive su Facebook Giungi. Tra i commenti anche quello dell'autore dell'opera, che si dice dispiaciuto "non per quello che ho realizzato ma per la persona che rappresentava e per tutte le persone che vedendolo si sono emozionate"