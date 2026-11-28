Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio 2, 'Tutti Convocati', il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha parlato di Nicolò Barella. In particolare il giornalista ha analizzato le prestazioni del centrocampista rilasciate nel pre e nel post della gara di Champions League contro lo Stoccarda, gara vinta dai nerazzurri per 2-0.

"Barella, che da quando è capitano è uno che dice le cose, è venuto in conferenza stampa prima dello Stoccarda e ha detto 'Sì, siamo bravi perchè sappiamo cadere e rialzarci, ma anche basta'...".

(Tutti Convocati)