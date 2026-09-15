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Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha parlato del momento complicato che sta attraversando Pepo Martinez. "I portieri si nutrono di fiducia. Chivu è anche tranquillo perchè sa di avere lì pronto Provedel che ha accettato questo ruolo perché è in una squadra da scudetto".

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"Penso che Chivu possa gestirsi un po' con l'alternanza, ma ora Martinez deve rimettersi in bolla. Vero che l'Inter è un po' la criptonite di Gasperini negli ultimi anni, con Inzaghi lo avevano studiato bene, gliela incartavano tatticamente, vedremo quest'anno".