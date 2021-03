Vanni: “Stipendi, Hakimi e Lukaku? Ecco quello che so dall’Inter. Fossi i tifosi…”

Nel corso della diretta con FCInter1908.it, Franco Vanni ha parlato delle scadenze del 31 marzo che l'Inter è chiamata a onorare

"Scadenze del 31 marzo? Dall'Inter fanno sapere che non c'è assolutamente da preoccuparsi. Fossi nei tifosi dell'Inter sarei piuttosto tranquillo. Mi sarei preoccupato più per la scadenza del pagamento degli stipendi del 15 febbraio scorso, quando qualcuno non sapeva se la società avrebbe pagato. Visto che quella volta è andata bene, non vedo perché dovrebbe andare male ora. Anche perché il club ha sempre assicurato di voler rispettare tutte le scadenze. Non stiamo parlando di cifre esorbitanti. Anche sul fronte Lukaku i tifosi dell'Inter possono stare sereni, il club ci ha sempre rassicurati su questo".