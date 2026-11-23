Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dario Baccin e di Simone Lo Schiavo, direttore sportivo dell'Inter e suo vice, erano in tribuna ad assistere a Monza-Fiorentina proprio per loro, ed evidentemente la presenze dei due dirigenti nerazzurri li ha ulteriormente caricati. Parliamo di Gustavo Varela e di Jay Robinson, attaccanti del club brianzolo e finiti nel mirino interista. Il portoghese e l'inglese hanno messo in scena un autentico show: doppietta del primo, gol per il secondo.

Getty Images

Varela, salito a quota 11 in Serie A, prima è andato a segno su calcio di rigore, poi ha deciso di esagerare con uno strepitoso colpo di tacco con il sinistro dopo un attacco feroce alla profondità. Robinson lo ha imitato poco dopo, con un gran tiro al volo da dentro l'area. Se l'Inter era presente per loro, il messaggio arrivato è chiarissimo.