Sono 29 i giocatori convocati dal tecnico Davide Nicola per la gara contro l'Inter

Gianni Pampinella
ca04d3bb-7646-4f4a-b72e-c975472e60b7

Venezia-Inter e il rischio del testacoda. Stankovic torna? Cosa fare con i portieri

Sono 29 i giocatori convocati dal tecnico Davide Nicola per la Giornata 9 di Serie A Enilive, che vedrà il Venezia affrontare l'Inter, domani alle ore 18:30 allo Stadio Pier Luigi Penzo. Restano fuori Correia, Adorante, Sverko e Franjic. C'è invece Alfred Duncan ormai reintegrato nella rosa.

Como v Venezia - Serie A
Getty Images

Portieri:

Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.

Difensori:

Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.

Nicola

Centrocampisti:

Toma Basic, Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.

Como v Venezia - Serie A

Attaccanti:

Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.

(veneziafc.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti