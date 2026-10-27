Sono 29 i giocatori convocati dal tecnico Davide Nicola per la gara contro l'Inter
Venezia-Inter e il rischio del testacoda. Stankovic torna? Cosa fare con i portieri
Sono 29 i giocatori convocati dal tecnico Davide Nicola per la Giornata 9 di Serie A Enilive, che vedrà il Venezia affrontare l'Inter, domani alle ore 18:30 allo Stadio Pier Luigi Penzo. Restano fuori Correia, Adorante, Sverko e Franjic. C'è invece Alfred Duncan ormai reintegrato nella rosa.
Portieri:
Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.
Difensori:
Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.
Centrocampisti:
Toma Basic, Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.
Attaccanti:
Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.
(veneziafc.it)
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