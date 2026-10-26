L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 9a giornata di campionato. Ecco gli uomini scelti per dirigere Venezia-Inter

Marco Astori
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L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 9a giornata di campionato. Ecco gli uomini scelti per dirigere Venezia-Inter:

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27
Getty

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: MELI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: CAMPLONE

AVAR: VOLPI

Pairetto

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