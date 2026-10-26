L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 9a giornata di campionato. Ecco gli uomini scelti per dirigere Venezia-Inter
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
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L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la 9a giornata di campionato. Ecco gli uomini scelti per dirigere Venezia-Inter:
Arbitro: PAIRETTO
Assistenti: MELI – CECCON
IV: FOURNEAU
VAR: CAMPLONE
AVAR: VOLPI
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