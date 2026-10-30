L’analisi dell’ex attaccante Nicola Ventola su Venezia-Inter 0-2: queste le parole a Viva el Futbol sui nerazzurri di Cristian Chivu.
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L’analisi dell’ex attaccante Nicola Ventola su Venezia-Inter 0-2: queste le parole a Viva el Futbol sui nerazzurri di Cristian Chivu.
“C’è l’onestà di Chivu dopo il Venezia, ma questa è la più brutta partita che poteva capitare prima di un derby.
Quando cali un po’… di testa, c’è il Milan dopo, la stanchezza, ti trovi inconsciamente a pensare di gestire, poi devi fare lo sforzo doppio invece. L’approccio mentale, anche se non vuoi, è dovuto al derby di sabato. Volevano gestire un po’ le energie. Loro lo sanno che tanto sono forti”.
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