Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Nicola Ventola, dagli studi di "Viva El Futbol", ha analizzato il pareggio ottenuto dall'Inter sul campo dell'Atalanta: "L'Inter prende gol facilmente, però: Elmas liscia il primo tiro, la palla rimane lì e fa gol; il terzo, se Pavard non mette la testa... Ti sta anche dicendo male, però rimane una cosa preoccupante.

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L'Inter è una squadra ancora superiore come rosa, come gioco, come palle gol che crea a partita, però così rischi di compromettere, bisogna lavorare e fare qualcosa, diventa preoccupante. Concede tanto e così, anche se sei la più forte, anche se crei e fai 4 gol, ne prendi 4. Secondo me è più una roba mentale, perchè l'errore è singolo, non di linea. L'allenatore deve entrare anche a livello mentale, non solo tattico: non è che sono diventati scarsi tutto d'un colpo, anche perchè cambia spesso il reparto difensivo, questa volta c'era Pavard titolare, ma anche se cambiano i tre la sostanza non cambia, a ogni partita continui a prendere gol. Diventa preoccupante".