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Intervenuto ai microfoni di Viva El Fútbol, Nicola Ventola ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Bologna:

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"Sono tutti errori individuali, non di linea. La mia preoccupazione è che in campionato sei ancora la più forte. Ero a San Siro per Inter-Bruges, anche se è il Bruges, quando sei in Champions e non hai l'approccio giusto, le partite non riesci e recuperarle. Il secondo tempo di Bologna è uno dei più belli di questo campionato. Se vuoi essere leader anche in Champions, nei primi 20' col Bruges se non fai gol, poi non le recuperi più. Andavano a mille km/h, mi ha impressionato il Bruges. All'Inter do il "+" perché in Italia è ancora la rosa più forte ma non puoi sempre partire con gli errori. Se vuoi essere protagonista in Champions, devi iniziare a non fare più errori in campionato. Basta un po' più di attenzione, sono errori singoli ma si può migliorare continuando a tenere il calcio offensivo che ci piace"

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Gestione portiere?

"Se prendi la decisione di far giocare solo una partita a, sai a cosa vai incontro nel senso che l'altro l'hai bruciato. Mentalmente rischi di mettere in discussionesecondo me non fai la cosa buona.Sì. E infatti Di Gregorio poi ha fatto peggio"