Le parole dell'ex ct: "Ha la rosa migliore, ci sono qualità e disponibilità. Tutto per centrare l’obiettivo”

Marco Astori
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FC Internazionale v Frosinone Calcio - Serie A TIM

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giampiero Ventura, ex ct, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Se l’Inter non porta a casa il campionato è in un certo senso un fallimento. Ha la rosa migliore, ci sono qualità e disponibilità. Tutto per centrare l’obiettivo”.

Ventura

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