Le parole dell'ex ct: "Ha la rosa migliore, ci sono qualità e disponibilità. Tutto per centrare l’obiettivo”
VIDEO / Inter e Qatar Airways, accordo siglato in due incontri. Presente Materazzi
Intervenuto ai microfoni di TMW, Giampiero Ventura, ex ct, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “Se l’Inter non porta a casa il campionato è in un certo senso un fallimento. Ha la rosa migliore, ci sono qualità e disponibilità. Tutto per centrare l’obiettivo”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Inter, si è fatta strada questa pazza idea di Chivu: e ora si apre uno scenario del tutto inedito
Mercato Inter
Inter, c'è il sì di Spence: si tratta col Tottenham. Richiesta Spurs non spaventa i nerazzurri
Rassegna stampa
CorSera - Rocchi intercettato: "Inter rompe il cazzo a bestia". Mariani viene convinto così
Rassegna stampa
CorSera - Pinzani a Rocchi: "Schenone all'Inter: "Fanno bene a mandarvi arbitri di merda perché..."
Mercato Inter
Mercato, dall'Inter arriva una smentita forte su questo nome a destra: non verrà preso
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti