Sky – Vidal resta trattativa difficile. Ma Inter può avere in mano una carta vincente

Arturo Vidal, ormai questa non è più una novità, è in cima ai pensieri dell’Inter. Marotta e Conte lo conoscono molto bene per l’esperienza in comune alla Juve. Non sarà un’operazione semplice perché, come sostiene Skysport, il Barcellona non vorrebbe privarsene a gennaio. Lo considera una risorsa importante. Se ne priverebbe se arrivasse un’offerta importante. Non è facile ma i dirigenti interisti tengono d’occhio anche la frattura che si è creata tra il cileno e i catalani per i bonus non pagati nella scorsa stagione. Il club interista ha una carta importante in mano che potrebbe essere vincente: la volontà del giocatore che vorrebbe provare una nuova esperienza in Italia. Il calciatore ha collezionato 19 presenze con la maglia blaugrana ma solo sei da titolare e lui vorrebbe sentirsi al centro del progetto. L’ad e l’allenatore nerazzurro sono pronti ad accontentarlo.

(Fonte: Skysport)