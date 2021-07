Vidal, storia finita con Sonia Isaza. La nuova fiamma è una giornalista sportiva

Il centrocampista dell'Inter ha lasciatola modella colombiana e ora avrebbe un nuovo flirt con Daniella Duran

In attesa di conoscere quale sarà il suo futuro sportivo, se ancora nell'Inter o altrove, Arturo Vidal fa parlare di sé per aver terminato la sua relazione con la modella colombiana Sonia Isaza. Secondo quanto si legge in Cile, infatti, Vidal avrebbe messo fine al suo fidanzamento e starebbe già frequentando una nuova ragazza.