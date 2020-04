Setien difende Vidal: “Non ha le qualità di altri calciatori, ma ci dà molto altro”

Non ha parlato solo di Lautaro Martinez ma anche di un obiettivo nerazzurro, Arturo Vidal. Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato con Cadena Ser e lo ha difeso da chi dice non abbia il dna tipico di chi gioca nel Barça. Le sue parole sono state queste: «È vero, forse il cileno non ha la qualità degli altri giocatori di calcio, ma le compensa con altre caratteristiche, che sono molto utili per noi. Ci sono state gare che abbiamo vinto con lui, nelle quali ha giocato molto bene e devono essere prese in considerazione. Ci dà molte cose, indipendentemente dal fatto che a qualcuno potrebbe non piacere. I scelgo i giocatori in base ai miei criteri, non in base a quello che dicono».

(Fonte: goal.com/es)