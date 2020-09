Sport – Vidal non ha potuto usare le strutture del Barça. Un jet privato attende ordini

In Spagna c’è chi dice che Vidal si è allenato al centro sportivo del Barça. Altri invece dicono che Vidal non ha potuto usufruire del centro di allenamento del Barcellona ed è per questo che si è allenato per strada. Lo ha rivelato Sport sottolineando che il giocatore si è allenato per strada con Juan Ramirez, suo preparatore atletico personale. Secondo quanto scrive lo stesso giornale ormai il giocatore, che quindi non sarà tra i convocati della gara amichevole con il Girona, ha un jet privato che attende solo l’ordine di decollare e portare il giocatore in Italia per firmare il suo contratto con l’Inter.

(Fonte: Sport.es)