L'ex attaccante Christian Vieri è intervenuto ai microfoni dei media presenti al 'Festival della Serie A' di Parma commentando le prime novità in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Conte torna alla grande, perché è un grande allenatore. De Laurentiis è stato molto bravo a prenderlo. Il prossimo anno il suo Napoli lotterà per lo Scudetto. Nella negatività la cosa positiva è che gli azzurri non avranno le coppe. Poveri giocatori, Conte li avrà tutti i giorni e tutta la settimana a correre su e in giù per il campo. Sai quante grida? (ride, ndr)".